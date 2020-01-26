Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВест Хэм близок к приобретению игрока на позицию Ярмоленко
Футбол

Вест Хэм близок к приобретению игрока на позицию Ярмоленко

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мэтти Кэш

Сгущаются тучи над будущим лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в состав лондонского “Вест Хэма”.

Несмотря на то, что представители игрока всячески опровергают информацию о возможном уходе украинца из команды, в ближайшее время в Ярмоленко может появится ещё один конкурент в борьбе за место в составе.

Как сообщает Sky Sports, “Вест Хэм” начал переговоры по переходу полузащитника “Ноттингем Форрест” Мэтти Кэша. За трансфер 22-летнего вингера “молотобойцы” предложили 14 миллионов евро. Сделка может состоятся в ближайшие дни.

загрузка...
Тэги: Вест ХэмМэтти КэшНоттингем Форрест
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Селюк: Украинское посольство не дает визу новичку “Динамо”

Официально. Лидер Первой лиги взял защитника “Ворсклы”

Серия А. 21 тур. “Милан” вырвал победу у “Брешии”, 7 голов команды Малиновсього

Стало известно, почему сорвался трансфер драгоценных “динамовца”

Бундеслига. 19 тур. “Бавария” и “Боруссия” Д смяли соперников, поражение “Лейпцига”

Закрыть