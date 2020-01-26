Вест Хэм близок к приобретению игрока на позицию Ярмоленко

Сгущаются тучи над будущим лидера сборной Украины Андрея Ярмоленко в состав лондонского “Вест Хэма”.

Несмотря на то, что представители игрока всячески опровергают информацию о возможном уходе украинца из команды, в ближайшее время в Ярмоленко может появится ещё один конкурент в борьбе за место в составе.

Как сообщает Sky Sports, “Вест Хэм” начал переговоры по переходу полузащитника “Ноттингем Форрест” Мэтти Кэша. За трансфер 22-летнего вингера “молотобойцы” предложили 14 миллионов евро. Сделка может состоятся в ближайшие дни.