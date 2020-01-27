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Футбол

Официально: Николай Квасный – игрок Ингульца

Андрей ОгородникНет комментариев
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Николай Квасный

Претендент на повышение в классе “Ингулец” продолжает усиливать свой состав.

Сегодня новичком петровского клуба стал бывший игрок ФК “Львов” Николай Квасный, который подписал с клубом полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Сроки соглашения не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Николая Квасного одиннадцать матчей в украинской Премьер лиге. Ранее он успел поиграть в составе “Прикарпатья”, ПФК “Сумы” и “Ворсклы”.

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На днях новичком “Ингульца” стал Младен Бартулович.

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Тэги: ИнгулецНиколай КвасныйПервая лига
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