Официально: Николай Квасный – игрок Ингульца

Претендент на повышение в классе “Ингулец” продолжает усиливать свой состав.

Сегодня новичком петровского клуба стал бывший игрок ФК “Львов” Николай Квасный, который подписал с клубом полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Сроки соглашения не разглашаются.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Николая Квасного одиннадцать матчей в украинской Премьер лиге. Ранее он успел поиграть в составе “Прикарпатья”, ПФК “Сумы” и “Ворсклы”.

На днях новичком “Ингульца” стал Младен Бартулович.