Официально: Николай Квасный – игрок Ингульца

Претендент на повышение в классе “Ингулец” продолжает усиливать свой состав.
Сегодня новичком петровского клуба стал бывший игрок ФК “Львов” Николай Квасный, который подписал с клубом полноценный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Сроки соглашения не разглашаются.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Николая Квасного одиннадцать матчей в украинской Премьер лиге. Ранее он успел поиграть в составе “Прикарпатья”, ПФК “Сумы” и “Ворсклы”.
На днях новичком “Ингульца” стал Младен Бартулович.
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