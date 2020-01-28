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Футбол

Шанс для Матвиенко? “Арсенал” провалил трансфер замены для украинца

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Фламенго” Пабло Мари не подписал контракт с “Арсеналом” и вернулся в Бразилию. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Канониры” видят в испанце замену для Николая Матвиенко всего за 10 млн евро. Переговоры с Мари продолжатся, но уже с меньшими шансами на успех.

Как известно, “Шахтер” не принял предложение “Арсенала” об аренде его за 4,5 млн фунтов и выкупом за 22 млн.

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Источник: sportanalytic.com
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