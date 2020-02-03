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Футбол

Ральф Рангник летом возглавит Милан

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ральф Рангник

Известный немецкий специалист Ральф Рангник следующий сезон может начать на должности главного тренера итальянского “Милана”.

По информации авторитетного немецкого таблоида Bild, стороны достигли предварительной договоренности. Ральф Рангник будет иметь широкие полномочия в “Милане”, который будут включать даже контроль над трансферами клуба.

Напомним, сейчас Рангник работает в департаменте спорта в компании Red Bull, ранее он был главным тренером “Штутгарта”, “Ганновера”, “Шальке”, “Хоффенхайма” и РБ “Лейпциг”.

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Тэги: МиланРальф РангникРБ Лейпциг
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