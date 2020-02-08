Стали известны два соперника сборной Украины в июньских товарищеских матчах

Президент УАФ Андрей Павелко на своей официальной странице в Фейсбук поделился планами сборной Украины на июнь.

В рамках подготовки к чемпионату Европы, который стартует менее чем через полгода, сборная Украины проведет в июне два товарищеских матча. Соперниками команды Андрея Шевченко станут сборные Северной Ирландии и Израиля. Оба матча планируют провести в Украине.

Отметим, с учетом этих двух поединков, к началу чемпионата Европы сборная Украины проведет пять поединков, в марте против сборных Польши и Франции, и в мае против сборной Кипра.