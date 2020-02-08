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Футбол

В составе Барселоны появится ещё один Луис Суарес?

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луис Суарес

Каталонская “Барселона” продолжает активно искать варианты замены своему форварду Луису Суаресу, который из-за травмы выбыл из игры на продолжительное время.

Как сообщает El Larguero, интерес сине-гранатовых привлек нападающий “Сарагосы” Луис Суарес. Полный тезка уругвайского бомбардира “сине-гранатовых” проводит отличный сезон в составе клуба Сегунды и может в скором времени уйти на повышение.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету 22-летнего Луиса Суареса 14 голов в 24 матчах испанской Сегунды. Стоить отметить, что в “Сарагосе” игрок выступает на правах аренды, правами на игрока владеет английский “Уотфорд”.

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Тэги: БарселонаЛуис СуаресСарагоса
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