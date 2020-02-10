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Футбол

Маркевич объяснил, в чем преимущество Шахтера перед Бенфикой

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич в преддверии игры «Шахтера» против «Бенфики» в Лиге Европы заявил, что сейчас португальский клуб на ходу, но очень неплохо выглядит.

По его словам, решающим фактором будет то, как «Горняки» сыграют в обороне.

«В атаке горняки выглядят хорошо, если подтянут оборону, то могут пройти «Бенфику».

Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у «Бенфики», наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для «Шахтера», – приводит слова специалиста «Сегодня».

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Также он добавил, что в «Шахтера» есть шанс пройти в следующий раунд турнира.

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Тэги: БенфикаЛига ЕвропыМирон МаркевичШахтер
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