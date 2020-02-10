Маркевич объяснил, в чем преимущество Шахтера перед Бенфикой

Экс-тренер «Днепра» и «Металлиста» Мирон Маркевич в
преддверии игры «Шахтера» против «Бенфики» в Лиге Европы заявил, что сейчас
португальский клуб на ходу, но очень неплохо выглядит.
По его словам, решающим фактором будет то, как «Горняки»
сыграют в обороне.
«В атаке горняки выглядят хорошо, если подтянут оборону, то
могут пройти «Бенфику».
Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у «Бенфики», наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для «Шахтера», – приводит слова специалиста «Сегодня».