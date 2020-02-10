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Футбол

Официально: Дмитрий Литвин – игрок Олимпика

Андрей ОгородникНет комментариев
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Дмитрий Литвин

Донецкий “Олимпик” подписал очередного новичка этим межсезоньем.

Как сообщает официальный сайт клуба, новобранцем “Олимпика” стал воспитанник харьковского “Металлиста” Дмитрий Литвин, который находился на просмотре в команде Висенте Гомеса последние несколько дней. После ухода из “Зари” футболист был свободным агентом.

Напомним, Дмитрий Литвин после того, как покинул “Металлист” два года отыграл в низших дивизионах чемпионата Португалии. В Украину игрок вернулся в 2018 году, но закрепится в составе “Зари” ему не удалось. Этой зимой он проходил смотрины в “Колосе”, но в итоге подписал контракт с “Олимпиком”.

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Тэги: главноеДмитрий ЛитвинОлимпик
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