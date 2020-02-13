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Футбол

Ливерпуль включается в борьбу за Джейдона Санчо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Джейдон Санчо

Нешуточная борьба обещает развернуться следующим летом за одного из главных талантов дортмундской “Боруссии” Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, серьезные планы на английского таланта имеет “Ливерпуль”. Более того, в переговорный процесс готов включиться главный тренер мерсисайдского гранда Юрген Клопп, который имеет хорошие связи с “Боруссией”, так как ранее не без успеха работал в Дортмунде.

Напомним, ранее сообщалось, что планы на вингера “Боруссии” имеют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Барселона». К слову, сам игрок уже сообщил руководство клуба о желании уйти.

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Тэги: Боруссия ДортмундДжейдон СанчоЛиверпуль
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