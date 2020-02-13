Ливерпуль включается в борьбу за Джейдона Санчо

Нешуточная борьба обещает развернуться следующим летом за одного из главных талантов дортмундской “Боруссии” Джейдона Санчо.

По информации Daily Mail, серьезные планы на английского таланта имеет “Ливерпуль”. Более того, в переговорный процесс готов включиться главный тренер мерсисайдского гранда Юрген Клопп, который имеет хорошие связи с “Боруссией”, так как ранее не без успеха работал в Дортмунде.

Напомним, ранее сообщалось, что планы на вингера “Боруссии” имеют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал» и «Барселона». К слову, сам игрок уже сообщил руководство клуба о желании уйти.