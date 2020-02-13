Официально: Хаким Зиеш перейдет в Челси

Амстердамский “Аякс” продолжает пожинать плоды блестящего выступления в Лиге Чемпионов прошлого сезона.

Ещё одним игроком, на котором голландский гранд хорошо заработает стал вингер клуба Хаким Зиеш. Как сообщает официальный сайт “Аякса”, новый сезон марокканец начнет в составе лондонского “Челси”. Его контракт с английским грандом начнет действовать с 1 июля этого года. За трансфер игрока “аристократы” заплатят 45 миллионов евро.

Отметим, в составе “Аякса” Хаким Зиеш провел последние четыре года, сыграв в 160 матчах и забив 49 голов.