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Футбол

Барселона и Реал устроили гонку за Лаутаро Мартинесом

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть итальянский клуб.

По данным Mundo Deportivo, на услуги аргентинца претендует каталонская «Барселона».

Отмечается, что исполнительный директор Оскар Грау принял решение о трансфере 22-летнего аргентинца в июне.

Каталонцы планируют купить Лаутаро у «Интера» за 111 млн евро, которые прописаны в качестве его отступных.

Кроме того, на игрока претендует и мадридский «Реал», который также готов заплатить «клаусулу».

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Тэги: БарселонаИнтерЛаутаро МартинесРеалтрансферы
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