Барселона и Реал устроили гонку за Лаутаро Мартинесом

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес может покинуть
итальянский клуб.
По данным Mundo Deportivo, на услуги аргентинца претендует
каталонская «Барселона».
Отмечается, что исполнительный директор Оскар Грау принял
решение о трансфере 22-летнего аргентинца в июне.
Каталонцы планируют купить Лаутаро у «Интера» за 111 млн
евро, которые прописаны в качестве его отступных.
Кроме того, на игрока претендует и мадридский «Реал», который также готов заплатить «клаусулу».
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