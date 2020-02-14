Федорчук: У “Динамо” нет лидеров

Известный тренер Олег Федорчук рассказал о будущем “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Для Алексея Михайличенко сейчас наступает время икс. Ведь не секрет, что летом команда его, как тренера, не приняла. Осенью Михайличенко, который 10 лет не имел тренерской практики, вынужден был стать мягче, и команда прибавила, почувствовала игру. Однако, то, что он сделал сейчас с Кадаром, означает – наставник проявил характер. В целом, Михайличенко не позавидуешь – ему обязательно надо дать результат, и это при том, что “Динамо” потеряло Беседина и Бурду, при том, что он попал на пик кризиса в клубе. Но и жалеть Михайличенко не стоит – он знал, на что шел. Если у него все получится, он останется на посту надолго.

Главная проблема в том, что у “Динамо” нет лидеров. Цыганков больной, Вербіч – индивидуалист… Но тренеру без лидеров трудно. У того же “Шахтера” на данный момент есть хотя бы Пятов со Степаненко. Раньше, у Лобановского в команде всегда было четыре-пять лидеров, и Валерий Васильевич всегда был с ними в контакте. Лидеры формируют настроение в коллективе и дают надежду на успех – это закон футбола”, – заявил Федорчук.