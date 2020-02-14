Официально. “Карпаты” перешли в собственность города Львов

Львовский футбольный клуб “Карпаты” согласился стать собственностью общины города Львов и народной командой. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Дата 13 февраля 2020 года навсегда войдет в славную историю “Карпат”: единогласным голосованием депутатского корпуса львовского ГОРСОВЕТА было принято постановление о создании Народной команды. “Карпаты” переходят в собственность общины города Львова.

Особую благодарность хотим выразить в адрес городского головы Львова Андрея Садового, чей вклад в создание Народной команды трудно переоценить, инициатора, идейного вдохновителя определения, Григория Козловского, председателей фракций и всего депутатского корпуса.

Как известно, согласно с условиями создания Народной команды “Карпаты”, проголосованных депутатами, основной из них усматривается следующая: “Безвозмездная передача корпоративных прав Ооо “Клуб профессионального футбола “Карпаты” в собственность территориальной громады г. Львова”.

ФК “Карпаты” официально сообщает, что КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА БУДУТ БЕСПЛАТНО ПЕРЕДАНЫ В СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩИНЫ ГОРОДА, как этого и требует текст постановления”, – говорится в заявлении.

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