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Футбол

Шевченко выбирает себе клуб, украинец “Шахтера” идет в МЛС, “Карпаты” без легионера

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Известный комментатор Игорь Цыганык рассказал о будущем тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

“Появилась информация, что Андрей Шевченко может возглавить “Милан”. Она имеет место быть. Дело в том, что Шевченко очень хорошо зарекомендовал себя в работе со сборной. На него сейчас есть достаточный спрос.

Точно могу сказать, что не только “Милан” рассматривает Андрея Николаевича как потенциального главного тренера сразу после окончания Евро-2020. В нескольких клубах тренер нашей сборной в списке возможных коучей. “Милан” – среди них”, – говорит Цыганык в собственной программе.

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***
Хавбек “Шахтера” Владислав Вакула может перебраться в Соединенные Штаты.

Один из клубов МЛС сделал предложение “горнякам” по поводу аренды 20-летнего футболиста с правом выкупа.

Вакула начал сезон в “Мариуполе”, откуда “Шахтер” выкупил его и оставил в аренде. Зимой Владислав проходил сборы с донецким клубом.

Шевченко обирає собі клуб, українець "Шахтаря" йде в МЛС, "Карпати" без легіонера

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С “Карпат” уходит очередной игрок.

Нападающий Жоао Диого Дженнингс продолжит карьеру в “Фигейренсе”, которому принадлежит контракт бразильца.

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Стороны уже договорились о досрочном прекращении аренды Дженнингса.

За 13 матчей в чемпионате Украины Жоао не смог отличиться результативными действиями.

Шевченко обирає собі клуб, українець "Шахтаря" йде в МЛС, "Карпати" без легіонера

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Владислав Веремеев стал игроком эстонского “Нымме Калью”.

С 21-летним украинцем подписан контракт до конца 2023 года.

Ранее Веремеев выступал за “Днепр”, “Черноморец”, “Суммы” и “Звезду”.

Шевченко обирає собі клуб, українець "Шахтаря" йде в МЛС, "Карпати" без легіонера

Источник: sportanalytic.com
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