Шевченко выбирает себе клуб, украинец “Шахтера” идет в МЛС, “Карпаты” без легионера

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Известный комментатор Игорь Цыганык рассказал о будущем тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
“Появилась информация, что Андрей Шевченко может возглавить “Милан”. Она имеет место быть. Дело в том, что Шевченко очень хорошо зарекомендовал себя в работе со сборной. На него сейчас есть достаточный спрос.
Точно могу сказать, что не только “Милан” рассматривает Андрея Николаевича как потенциального главного тренера сразу после окончания Евро-2020. В нескольких клубах тренер нашей сборной в списке возможных коучей. “Милан” – среди них”, – говорит Цыганык в собственной программе.