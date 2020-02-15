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Футбол

Агент Матвиенко: Не все клубы АПЛ нам подходят

Евгений НикитюкНет комментариев
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Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко спокойно работает в лагере донецкого клуба. Сообщает сайт EURO.com.ua

Агент футболиста Юрий Данченко говорит, что пока его клиент может прогрессировать в составе “горняков”, а летом можно вернуться к трансферу.

Впрочем, агент добавил, Матвиенко стоит идти только в правильную по стилю команду, как “Манчестер Сити” или “Арсенал”.

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Источник: sportanalytic.com
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