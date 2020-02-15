Экс-игрок сборной Украины: “Шахтер” не является фаворитом против “Бенфики”

Бывший игрок “Бенфики” и сборной Украины Сергей Кандауров считает, что португальцы должны пройти дальше. Сообщает сайт EURO.com.ua
Он утверждает, что все может решиться еще в первом матче в Харькове, но там и шанс “Шахтера” в создании гандикапа перед матчем-ответом.
Кандауров говорит, что и игроки у “Бенфики” хорошие, и чемпионат там в разгаре, поэтому все имеют игровую практику.
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