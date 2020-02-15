Новое на сайте

еще
Суббота, 15 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЭкс-игрок сборной Украины: “Шахтер” не является фаворитом против “Бенфики”
Футбол

Экс-игрок сборной Украины: “Шахтер” не является фаворитом против “Бенфики”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший игрок “Бенфики” и сборной Украины Сергей Кандауров считает, что португальцы должны пройти дальше. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что все может решиться еще в первом матче в Харькове, но там и шанс “Шахтера” в создании гандикапа перед матчем-ответом.

Кандауров говорит, что и игроки у “Бенфики” хорошие, и чемпионат там в разгаре, поэтому все имеют игровую практику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легенда “Шахтера” скептически относится к матчу с “Бенфикой”

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

6 − два =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Лига 1. 25 тур. “Монако” минимально обыграл “Монпелье”

Примера. 24 тур. “Валенсия” и “Атлетико” поделили очки

Официально. Определены города для домашних матчей сборной Украины

Малиновский рассказал правду об адаптации в “Аталанте”

Украинский легионер в Европе заставил нервничать Ярмоленко

Закрыть