Экс-игрок сборной Украины: “Шахтер” не является фаворитом против “Бенфики”

Бывший игрок “Бенфики” и сборной Украины Сергей Кандауров считает, что португальцы должны пройти дальше. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он утверждает, что все может решиться еще в первом матче в Харькове, но там и шанс “Шахтера” в создании гандикапа перед матчем-ответом.

Кандауров говорит, что и игроки у “Бенфики” хорошие, и чемпионат там в разгаре, поэтому все имеют игровую практику.

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