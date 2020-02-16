Очередной успешный матч Жерсона Родригеша за Анкарагюджу

Полузащитник киевского “Динамо” Жерсон Родригеш набрал отличную форму после перехода на правах аренды в турецкий “Анкарагюджу”.

Вчера новый клуб люксембургского игрока встречался с одним из самых титулованных клубов Турции – “Фенербахче”. Несмотря на статус одного из аутсайдеров лиги, клуб Родригеша сумел преподнести сенсацию, обыграв гранда. На счету Жерсона Родригеша забитый гол.

Отметим, после перехода в “Анкарагюджу” Жерсон Родригеш провел в чемпионате Турции три матча, в каждом он отличался результативным действием. В его активе два гола и результативная передача.