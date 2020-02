Агент: Бутко один из сильнейших защитников Украины

Футбольный менеджер Вадим Шаблий высказался о переходе защитника “Шахтера” Богдана Бутко в польский “Лех”. Сообщает сайт EURO.com.ua



“Защитник “Шахтера” и сборной Украины Богдан Бутко будет выступать на правах аренды в польском “Лехе”. Соглашение рассчитано до конца сезона.



Богдан – один из сильнейших правых защитников Украины и сейчас ему нужна игровая практика. С прицелом на то, что он сможет помочь нашей национальной сборной на Евро-2020.



Удачи, Бутко!”, – написал Шаблий в инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко будет выступать на правах аренды в польском «Лехе». Соглашение рассчитано до конца сезона. Богдан – один из сильнейших правых защитников Украины и сейчас ему нужна игровая практика. С прицелом на то, что он сможет помочь нашей национальной сборной на Евро-2020. Удачи, @butko91! ⠀ Defender of Shakhtar and the national team of Ukraine Bohdan Butko will go on loan to the Polish Lech Poznan. His contract is effective until the end of this season. Bohdan is one of the strongest right-backs in Ukraine, and he needs some match practice now as we expect him to benefit Ukraine national team at the Euro 2020. Good luck, @butko91!

Публикация вот Shablii Vadim (@shablii_vadim) 17 Фев 2020 в 7:38 PST