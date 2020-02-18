Бутко сказал, почему решил перейти в “Лех”

Украинский защитник “Шахтера” Богдан Бутко прокомментировал свою аренду в польский “Лех”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я очень рад, что я здесь и присоединился к “Леха”. Это новая глава в моей карьере, и я хотел бы проявить себя наилучшим образом. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи.

Однако, в то же время, это важный момент и для меня, потому что я хотел бы вернуться в сборную и поехать на Евро-2020″, – сказал Бутко.

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Напомним, арендное соглашение Бутко рассчитана до конца текущего сезона.