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Футбол

Матч между Шахтером и Бенфикой будет судить известный шотландец

Андрей ОгородникНет комментариев
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Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на матче 1/16 финала Лиги Европы между донецким “Шахтером” и португальской “Бенфикой”.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром встречи назначен известный шотландский арбитр Бобби Мэдден. Помогать ему будут Дуглас Росс та Девид Рум. Четвертый арбитр – Дон Робертсон.

Стоить отметить, что Бобби Мэдден не так давно судил матч сборной Украины против сборной Сербии, который завершился ничьей 2:2, тогда шотландец назначил пенальти в ворота Андрея Пятова. Также пять лет назад он судил матч между “Интером” и “Днепром”, тогда он назначал пенальти в ворота соперника украинского клуба, правда, Коноплянка тогда своим шансом не воспользовался.

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Тэги: БенфикаБобби МэдденШахтер
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