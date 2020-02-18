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Футбол

Никита Бурда вернулся в общую группу Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Бурда

Один из лидеров обороны киевского “Динамо” Никита Бурда близок к возвращению на футбольное поле.

Как сообщает официальный сайт киевлян, 24-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе. По прогнозам врачей, выйти на футбольное поле он может уже в средине марта.

Напомним, из-за тяжелой травмы Никита Бурда пропустил большую часть первой половины сезона. 3 октября он перенес операцию, из-за которой почти полгода проходил курс реабилитации.

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Ранее сообщалось, что к тренировкам “Динамо” вернулся Виктор Цыганков.

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Тэги: ДинамоНикита Бурдатравма
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