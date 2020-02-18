Никита Бурда вернулся в общую группу Динамо

Один из лидеров обороны киевского “Динамо” Никита Бурда близок к возвращению на футбольное поле.

Как сообщает официальный сайт киевлян, 24-летний футболист приступил к тренировкам в общей группе. По прогнозам врачей, выйти на футбольное поле он может уже в средине марта.

Напомним, из-за тяжелой травмы Никита Бурда пропустил большую часть первой половины сезона. 3 октября он перенес операцию, из-за которой почти полгода проходил курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что к тренировкам “Динамо” вернулся Виктор Цыганков.