Официально: Владимир Танчик – игрок Карпат

Львовские “Карпаты” на финишной прямой зимнего межсезонья продолжают активно усиливать свой состав.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, новичком “зелено-белых” стал 28-летний полузащитник Владимир Танчик, который подписал с клубом контракт до конца сезона с возможной пролонгацией. В новой команде игрок будет выступать под 20-м номером.

Напомним, первую половину сезона Владимир Танчик провел в составе одесского “Черноморца”, за который забил три гола в Первой лиге. Ранее клуб подписал Антона Каниболоцкого и арендовал Матара Дийе.