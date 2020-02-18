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Футбол

Официально: Владимир Танчик – игрок Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Танчик

Львовские “Карпаты” на финишной прямой зимнего межсезонья продолжают активно усиливать свой состав.

Как сообщает официальный сайт “Карпат”, новичком “зелено-белых” стал 28-летний полузащитник Владимир Танчик, который подписал с клубом контракт до конца сезона с возможной пролонгацией. В новой команде игрок будет выступать под 20-м номером.

Напомним, первую половину сезона Владимир Танчик провел в составе одесского “Черноморца”, за который забил три гола в Первой лиге. Ранее клуб подписал Антона Каниболоцкого и арендовал Матара Дийе.

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Тэги: Владимир Танчикглавное
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