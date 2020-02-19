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Футбол

Альянс со Второй лиги подписал ряд известных новичков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Константин ЯРошенко

Один из главных претендентов на повышение в классе “Альянс” Липовая Долина, который выступает во Второй лиге, провел достаточно впечатляющую трансферную компанию по усилению состава.

Как сообщает официальный сайт клуба с сумской области, новичками команды стали такие известные исполнители, как Валерий Рогозинский, Александр Лебеденко, Николай Агапов, Руслан Ефанов и Константин Ярошенко.

Отметим, Валерий Рогозинский долгие годы был одним из лидеров МФК “Николаев”, Николай Агапов известен по своим выступлениям за Авангард, также он успел поиграть в Турции и Узбекистане. Неплохой послужной список и в Константина Ярошенко, который успел поиграть в целом ряде клубов Премьер лиги.

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Тэги: АльянсВторая лигаКонстантин Ярошенко
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