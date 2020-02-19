Официально: Орест Ткачук – игрок Ягеллонии

Молодой, украинский талант Орест Ткачук продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

Как сообщает официальный сайт польской “Ягеллонии”, 22-летний украинский форвард подписал с их клубом контракт на полтора года, с возможной пролонгацией ещё на три сезона.

Отметим, Орест Ткачук в чемпионате Украины не играл, за то достаточно неплохие результаты демонстрировал на юношеском и молодежном уровне. В прошлом сезоне за молодежную команду “Александрии” игрок забил девять голов в 16 матчах чемпионата Украины.