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Футбол

Официально: Орест Ткачук – игрок Ягеллонии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Орест Ткачук

Молодой, украинский талант Орест Ткачук продолжит свою карьеру в чемпионате Польши.

Как сообщает официальный сайт польской “Ягеллонии”, 22-летний украинский форвард подписал с их клубом контракт на полтора года, с возможной пролонгацией ещё на три сезона.

Отметим, Орест Ткачук в чемпионате Украины не играл, за то достаточно неплохие результаты демонстрировал на юношеском и молодежном уровне. В прошлом сезоне за молодежную команду “Александрии” игрок забил девять голов в 16 матчах чемпионата Украины.

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Тэги: главноеОрест ТкачукЯгеллония
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