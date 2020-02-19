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Сегодня Барселона подпишет Брэйуэйта

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мартин Брэйтуэйт

Каталонская “Барселона” в ближайшие часы завершит переход форварда сборной Дании и испанского “Леганеса” Мартина Брэйтуэйта.

Как сообщает испанская пресса, переход 28-летнего форварда находится на стадии завершения. Стороны должны ударить по рукам уже в ближайшие часы, представление нападающего запланировано на завтра.  Сообщается, что трансфер Мартина Брэйтуэйта будет стоить “Барселоне” 18 миллионов евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Мартин Брэйтуэйт в 24 матчах чемпионата Испании забил шесть голов. Игрок является приоритетом нового, главного тренера “сине-гранатовых” Кике Сетьена, который лично настоял на сделке.

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Тэги: БарселонаЛеганесМартин Брэйтуэйт
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