Лунин: Я слежу за УПЛ

Украинский вратарь “Овьедо” Андрей Лунин рассказал, как проводит свободное время. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Все стандартно: гуляем, смотрим фильмы, можем поехать ездим в боулинг. Как Настя уже рассказывала, в Испании у нас есть возможность смотреть соседние города, что мы и делаем с удовольствием. Футбол тоже смотрю, наблюдаю за украинским чемпионатом и поддерживаю все наши команды.

– А как же социальные сети?

– Да, у меня есть страница в Instagram, я веду ее сам. Но никогда не читаю личные сообщения, которые мне приходят, – говорит Лунин.