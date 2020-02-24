“Десна”: Почему Тайсона не погнали с поля за явную отмашку?

Пресс-атташе “Десны” Александр Шевченко считает, что Тайсон должен был получить красную карточку в конце воскресного матча. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он написал в соцсети, что бразильский легионер отмахнулся от Домбровского, но этого не показал режиссер трансляции.

Более того, VAR не подсказал арбитру, что этот эпизод нужно рассмотреть подробнее, а так это совсем не справедливо.

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