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Футбол

В “Динамо” требуют продать Соля, усиление “Карпат”, новый украинец в Грузии

Евгений НикитюкНет комментариев
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К вашему вниманию самые интересные трансферные новости последних суток. Сообщает сайт EURO.com.ua

Экс-форвард киевского “Динамо” Олег Саленко считает, что киевлянам следует избавиться от испанского нападающего Франа Соля.

“Нужно среди молодежи искать еще одного форварда. Уже сейчас ясно, что нападение нуждается в усилении, а у нас есть только один форвард.

Соля пора отпускать – нужно говорить об этом прямо, и брать игрока из дубля”, – считает Саленко.

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Львовские “Карпаты” вскоре могут усилиться еще несколькими новыми футболистами.

Об этом рассказал наставник “зелено-белых” Роман Санжар.

“Если будут кандидаты, которые нас могут усилить, буду просить докомплектации.

Чтобы был результат, на каждой позиции должны быть равносильные игроки, но я не хочу брать людей для количества, хочется действительно качества”, – сказал Санжар после игры с “Днепром-1″(1:1).

В "Динамо" вимагають продати Соля, підсилення "Карпат", новий українець у Грузії

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Украинский полузащитник Иван Бобко продолжит карьеру в грузинском клубе “Торпедо” Кутаиси.

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Уже вскоре хавбек пройдет медосмотр и подпишет с клубом контракт на 1 год.

Добавим, последним клубом 29-летнего Бобка был “Окжетпес”, который он покинул в январе.

В "Динамо" вимагають продати Соля, підсилення "Карпат", новий українець у Грузії

Источник: sportanalytic.com
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