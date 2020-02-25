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Футбол

Мирон Маркевич похвалил сына за работу в Черноморце

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мирон Маркевич

Один из самых известных тренеров Украины Мирон Маркевич оценил работу сына Остапа Маркевича в одесском “Черноморце”.

Первым делом молодой специалист провел масштабную чистку состава “моряков”, на протяжении января состав “Черноморца” пополнило более десяти новичков, из которых Маркевичу младшему удалось создать боеспособный коллектив, считает экс-тренер “Металлиста”.

«Я приятно удивлен увиденным. «Черноморец» производит хорошее впечатление, несмотря на то, что команда фактически создавалась с нуля. Прошло чуть больше месяца, а уже виден настоящий коллектив.

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В составе много одесситов, что немаловажно. Конечно, надо еще очень прилично поработать и непременно усилиться для решения серьезных задач», – сказал Маркевич.

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Тэги: Черноморец
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