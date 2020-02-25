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Футбол

ПСЖ нацелился на звезду Фиорентины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Федерико Кьеза

Нападающий сборной Италии и флорентийской “Фиорентины” Федерико Кьеза может ближайшим летом уйти на повышение.

Как сообщает авторитетное французское издание Le10Sport, большие планы на игрока имеет лучшая команда Франции последних сезонов “ПСЖ”. Сообщается, что парижане попытаются приобрести сына известнейшего итальянского форварда 90-х после ЕВРО 2020.

Напомним, слухи не впервые отправляют Федерико Кьезу в ТОП-клубы Европы. Ранее сообщалось о желании подписать игрока со стороны “Челси”, “Барселоны” и “Ювентуса”.

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Тэги: ПСЖФедерико КьезаФиорентина
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