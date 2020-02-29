Луиш Каштру объяснил, как Шахтеру нужно сыграть с Вольфсбургом

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По словам специалиста, команда еще не изучала немецкий «Вольфсбурга». Однако специалист отметил, что команде нужно показывать свой футбол, «не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим».

«Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям», – приводит слова Каштру официальный сайт «Горняков».

Напомним, «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде 12 марта, а дома – 19 марта.