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Футбол

Луиш Каштру объяснил, как Шахтеру нужно сыграть с Вольфсбургом

Сергей СумскойНет комментариев
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Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру оценил результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

По словам специалиста, команда еще не изучала немецкий «Вольфсбурга». Однако специалист отметил, что команде нужно показывать свой футбол, «не терять собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника, хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет решающим».

«Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям», – приводит слова Каштру официальный сайт «Горняков».

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Напомним, «Шахтер» сыграет с «Вольфсбургом» на выезде 12 марта, а дома – 19 марта.

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Тэги: ВольфсбургЛуиш КаштруШахтер
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