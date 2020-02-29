Луиш Каштру объяснил, как Шахтеру нужно сыграть с Вольфсбургом

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру оценил результаты
жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.
По словам специалиста, команда еще не изучала немецкий «Вольфсбурга».
Однако специалист отметил, что команде нужно показывать свой футбол, «не терять
собственной ДНК, владеть мячом и искать правильные пути к воротам соперника,
хорошо реагировать на потерю мяча, высоко прессинговать – все это будет
решающим».
«Подготовка будет строиться больше по видео, нежели в работе
на поле. Мы все готовы к предстоящим сложностям», – приводит слова Каштру
официальный сайт «Горняков».