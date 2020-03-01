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Футбол

Изгнанник “Динамо” – о переезде в РПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Экс-защитник “Динамо” Тамаш Кадар подтвердил, что мог оказаться в российском “Сочи”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Переговоры между украинцами и россиянами велись, но письменного предложения от них не поступило.

Признаюсь, что не жалею, что этот переход сорвался”, – говорит Кадар.

Напомним, “Динамо” продало 29-летнего венгра в китайский “Шаньдун Лунэн” за 3 млн евро.

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Источник: sportanalytic.com
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