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Футбол

Экс-звезда Аякса продолжит карьеру в Болгарии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Вюрнон Анита

Перспективнейший в прошлом защитник амстердамского “Аякса” Вюрнон Анита продолжит свою карьеру в чемпионате Болгарии.

Новым клубом экс-защитника сборной Голландии стала софийский “ЦСКА”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Условия перехода 30-летнего футболиста не разглашаются.

Напомним, на заре карьеры Вюрнон Анита считался одним из главных талантов “Аякса”, но до конца реализовать свой потенциал ему не удалось. Игрок успел поиграть в составе “Ньюкасла”, “Лидса” “Вилемм ІІ”, последние полгода он был в поисках нового клуба.

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Тэги: АяксВюрнон АнитаЦСКА
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