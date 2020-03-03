Экс-звезда Аякса продолжит карьеру в Болгарии

Перспективнейший в прошлом защитник амстердамского “Аякса” Вюрнон Анита продолжит свою карьеру в чемпионате Болгарии.

Новым клубом экс-защитника сборной Голландии стала софийский “ЦСКА”, о чем сообщает официальный сайт клуба. Условия перехода 30-летнего футболиста не разглашаются.

Напомним, на заре карьеры Вюрнон Анита считался одним из главных талантов “Аякса”, но до конца реализовать свой потенциал ему не удалось. Игрок успел поиграть в составе “Ньюкасла”, “Лидса” “Вилемм ІІ”, последние полгода он был в поисках нового клуба.