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Футбол

Неоднозначный дебют Сафронова за Левадию

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Сафронов

Молодой защитник днепровского СК “Днепр-1” Александр Сафронов, который этой зимой на правах аренды перебрался в чемпионат Эстонии в состав гранда местного футбола “Левадии”, провел дебютный поединок за свой новый клуб.

В рамках первого тура “Левадия” обыграла “Курессааре со счетом 1:0. Примечательно, что гол на счету как раз таки Сафронова, который, напомним, является номинальным защитником. Интересно, что футболист покинул футбольное поле ещё до конца первого тайма, успев заработать две желтые карточки.

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Отметим, помимо Сафронова, в составе “Левадии” также вышли хорошо известные украинским болельщикам футболисты Зураб Очигва, Юрий Ткачук и Юрий Коломоец.

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Тэги: Левадия
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