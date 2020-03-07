Неоднозначный дебют Сафронова за Левадию

Молодой защитник днепровского СК “Днепр-1” Александр Сафронов, который этой зимой на правах аренды перебрался в чемпионат Эстонии в состав гранда местного футбола “Левадии”, провел дебютный поединок за свой новый клуб.

В рамках первого тура “Левадия” обыграла “Курессааре со счетом 1:0. Примечательно, что гол на счету как раз таки Сафронова, который, напомним, является номинальным защитником. Интересно, что футболист покинул футбольное поле ещё до конца первого тайма, успев заработать две желтые карточки.

Отметим, помимо Сафронова, в составе “Левадии” также вышли хорошо известные украинским болельщикам футболисты Зураб Очигва, Юрий Ткачук и Юрий Коломоец.