Неоднозначный дебют Сафронова за Левадию

Молодой защитник днепровского СК “Днепр-1” Александр Сафронов, который этой зимой на правах аренды перебрался в чемпионат Эстонии в состав гранда местного футбола “Левадии”, провел дебютный поединок за свой новый клуб.
В рамках первого тура “Левадия” обыграла “Курессааре со счетом 1:0. Примечательно, что гол на счету как раз таки Сафронова, который, напомним, является номинальным защитником. Интересно, что футболист покинул футбольное поле ещё до конца первого тайма, успев заработать две желтые карточки.