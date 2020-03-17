Перенос Евро-2020: что будет с купленными билетами

Руководство УЕФА разъяснило ситуацию с билетами на чемпионате Европы-2020 после того, как было принято решение о переносе турнира на 2021 год из-за коронавируса.

Отмечается, что всем, кто не сможет посетить турнир в следующем году, будут возвращены средства в полном объеме.

«УЕФА хотел бы заверить тех, кто купил билеты, что, если они не смогут посетить турнир в 2021 году, стоимость билетов будет возмещена в полном объеме.

В течение следующего месяца дополнительная информация о процессе возврата билетов будет сообщена покупателям по электронной почте и на сайте», – говорится в заявлении УЕФА.