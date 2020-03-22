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Футбол

Маркевич поражен ситуацией в Карпатах

Сергей СумскойНет комментариев
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Глава комитета нацсборных УАФ Мирон Маркевич расстроен тем, что происходит в «Карпатах», передает Zbirna.com.

По словам функционера, эта ситуация рано или поздно, должна была произойти, отметив, что такое часто случается с командами, где один хозяин.

«На эти же грабли наступают теперь и «Карпаты», где все держалось на одном Дыминском. Когда же Петр Петрович, по достоверной информации отказался финансировать клуб, то заменить его оказалось некем», – сказал Маркевич.

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Также он рассчитывает, что клуб по итогам сезона не окажется последним в турнирной таблице УПЛ.

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Тэги: КарпатыМирон Маркевич
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