Маркевич поражен ситуацией в Карпатах

Глава комитета нацсборных УАФ Мирон Маркевич расстроен тем, что происходит в «Карпатах», передает Zbirna.com.

По словам функционера, эта ситуация рано или поздно, должна была произойти, отметив, что такое часто случается с командами, где один хозяин.

«На эти же грабли наступают теперь и «Карпаты», где все держалось на одном Дыминском. Когда же Петр Петрович, по достоверной информации отказался финансировать клуб, то заменить его оказалось некем», – сказал Маркевич.

Также он рассчитывает, что клуб по итогам сезона не окажется последним в турнирной таблице УПЛ.