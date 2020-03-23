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Футбол

Названа тройка претендентов на звание игрока года в Нигерии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Виктор Осимхен

Пока почти весь мир пребывает на карантине, лишен крупных футбольных турниров, в Нигерии в ближайшее время будет назван лучший игрок 2019 года.

По информации британской прессы, на звание лучшего футболиста Nigeria Pitch Awards претендуют три игрока, два из которых играют в Англии. Речь идет о форварде “МЮ” Одионе Игало, полузащитнике “Лестера” Уилфриде Ндиди, а также форварде французского “Лилля” Виктор Осимхене.

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Отметим, что не так давно слухи связывали Виктора Осимхена с киевским “Динамо”, но все так и осталось на уровне слухов.

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Тэги: Виктор ОсимхенОдион ИгалоУилфрид Ндиди
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