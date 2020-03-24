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Футбол

Бавария может пригласить Тер Штегена

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марк-Андре тер Штеген

Пока каталонская “Барселона” не может договорится по новому контракту со своим вратарем Марком-Андре тер Штегеном, гранд немецкого футбола мюнхенская “Бавария” может сыграть на опережение.

Как сообщает немецкое издание Sport, руководство “Баварии” рассматривает вратаря “Барселоны”, как потенциальную замену Мануэль Нойеру, которому совсем скоро исполниться 34 года и который вскоре может покинуть клуб, как свободный агент.

Сообщается, что в ближайшее время представители “Баварии” намерены провести переговоры с 27-летним Тер Штегеном. Учитывая слухи о конфликте вратаря с Лионелем Месси, вероятность успешного завершения переговоров достаточно высокая.

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Тэги: БаварияБарселонаМарк-Андре тер Штеген
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