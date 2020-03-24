Вторник, 24 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболГризманн близок к уходу из Барселоны. Стали известны претенденты
Футбол

Гризманн близок к уходу из Барселоны. Стали известны претенденты

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Антуан Гризманн

Звезда сборной Франции Антуан Гризманн рискует покинуть каталонскую “Барселону” спустя год после перехода из “Атлетико”.

По информации испанской прессы, руководство “сине-гранатовых” очень недовольно действиями французского футболиста, чей трансфер входит в число самых дорогих в истории клуба. Восемь голов и пять результативных передач явно не тот результат, который ожидали от экс-звезды мадридского “Атлетико”.

Сообщается, что Антуан Гризманн может покинуть “Барселону” летом. В числе претендентов называют “Манчестер Юнайтед”, “ПСЖ” и лондонский “Арсенал”. Вариант с лондонским клубом выглядит наиболее вероятным, так как “Барселона” желает заполучить в свои ряды форварда “канониров” Обамеянга.

загрузка...
Тэги: Арсенал
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Фатих Терим
Легендарный турецкий тренер сдал положительный тест на коронавирус

Марк-Андре тер Штеген
Бавария может пригласить Тер Штегена

Руслан Малиновский
Малиновский может перейти в Фиорентину

Диего Симеоне
Стали известны три самых высокооплачеваемых футбольных тренера мира

Одион Игало
МЮ заинтересован в продлении сотрудничества с Игало

Закрыть