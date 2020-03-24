Гризманн близок к уходу из Барселоны. Стали известны претенденты

Звезда сборной Франции Антуан Гризманн рискует покинуть каталонскую “Барселону” спустя год после перехода из “Атлетико”.

По информации испанской прессы, руководство “сине-гранатовых” очень недовольно действиями французского футболиста, чей трансфер входит в число самых дорогих в истории клуба. Восемь голов и пять результативных передач явно не тот результат, который ожидали от экс-звезды мадридского “Атлетико”.

Сообщается, что Антуан Гризманн может покинуть “Барселону” летом. В числе претендентов называют “Манчестер Юнайтед”, “ПСЖ” и лондонский “Арсенал”. Вариант с лондонским клубом выглядит наиболее вероятным, так как “Барселона” желает заполучить в свои ряды форварда “канониров” Обамеянга.