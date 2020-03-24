Легендарный турецкий тренер сдал положительный тест на коронавирус

Ещё один известнейший представитель большего спорта заболел опаснейшим коронавирусом.

Как сообщает ряд турецких интернет-порталов бывший тренер сборной Турции, Фатих Терим, который нынче возглавляет турецкий “Галатасарай” сдал положительный тест на COVID-19.

“Согласно результатам тестов, сделанных сегодня, мой результат был положительным. Я в хороших руках в больнице. Не беспокойтесь. Буду обо всем сообщать в ближайшие сроки”, — написал Терим.



Напомним, в качестве тренера Фатих Терим восемь раз выигрывал чемпионат Турции и один раз Кубок УЕФА. Трижды тренер работал во главе сборной Турции.