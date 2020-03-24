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Футбол

Минай не станет менять прописку, даже в случае выхода в УПЛ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Минай Арена

Сенсация текущего розыгрыша чемпионата Украины закарпатский “Минай”, который в своем дебютном сезоне претендует на выход в УПЛ, даже в случае повышения в классе будет базироваться в родном поселке.

По словам спортивного директора клуба Михаила Кополовца, в клубе не планируют переезжать в Ужогород и делают все для того, чтобы остаться дома.

«Сейчас клуб сводит тренажерный зал, а в будущем построим рекреационный центр с сауной и бассейном. Наш стадион вмещает лишь две тысячи зрителей. В самом начале, когда основывали клуб, никто не думал, что мы будем бороться за выход в премьер-лигу.

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Но даже попав в элиту, команда останется в родном Минае. Максимум, на что мы согласимся – проводить домашние матчи в Ужгороде»

Отметим, Минай имеет население около трех тысяч жителей, расстояние от поселка до Ужгорода составляет около 4 киломметров.

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Тэги: МинайМинай АренаПервая лига
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