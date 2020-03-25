Брюгге начал переговоры по приобретению всех прав на Соболя

Успешная игра защитника сборной Украины Эдуарда Соболя в составе бельгийского “Брюгге” убедило руководство брюссельского клуба в целесообразности приобретения всех прав на игрока.

Как сообщает Sportarena, переговоры по трансферу Соболя уже стартовали. По условиям арендного соглашения, “Брюгге” может приобрести защитника за 4 миллиона евро. Сейчас лидер чемпионата Бельгии пытается договорится о снижении этой суммы.

Напомним, перебравшись летом на правах аренды, достаточно быстро Эдуард Соболь стал одним из основных игроков лучшей команды Бельгии этого сезона. Во всех турнирах за “Брюгге” защитник провел 36 матчей.