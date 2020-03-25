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Футбол

Мёнхенгладбахская Боруссия отвергла предложение Барселоны по своему бомбардиру

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алассан Плеа

Лучший бомбардир мёнхенгладбахской “Боруссии” Алассан Плеа во время зимнего трансферного окна был близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Как сообщает Sport Bild, в услугах 27-летнего французского нападающего проявляла серьезный интерес каталонская “Барселона”. Более того, лидер чемпионата Испании даже делал официальный запрос по Плеа, но получил отказ от руководства “жеребцов”.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Алассана Плеа 22 матча в чемпионате Германии, восемь голов и семь результатвиных передач. Ранее форвард успел поиграть за “Лион”, “Осер” и “Ниццу”.

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Тэги: Алассан ПлеаБарселонаБоруссия Мёнхенгладбах
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