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Футбол

Одноклубник Малиновского сдал положительный тест на коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марко Спортьелло

Ещё один известный футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает итальянская пресса, коронавирус был обнаружен в вратаря “Аталанты” Марко Спортьелло. На днях вратарь сдал тест, который оказался положительным, примечательно, что никаких симптомов у игрока не проявлялось.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса из жизни ушло четыре работника “Аталанты” экс-тренера молодежных команд Энцо Марандо и Энцо Донино, скаут Альбино Броньи и массажист молодежки Северино Поссенти.

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За “Аталанту” выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

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Тэги: АталантакоронавирусМарко Спортьелло
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