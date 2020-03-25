Одноклубник Малиновского сдал положительный тест на коронавирус

Ещё один известный футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Как сообщает итальянская пресса, коронавирус был обнаружен в вратаря “Аталанты” Марко Спортьелло. На днях вратарь сдал тест, который оказался положительным, примечательно, что никаких симптомов у игрока не проявлялось.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса из жизни ушло четыре работника “Аталанты” экс-тренера молодежных команд Энцо Марандо и Энцо Донино, скаут Альбино Броньи и массажист молодежки Северино Поссенти.

За “Аталанту” выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.