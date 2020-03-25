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Футбол

Следующее трансферное окно закроют лишь в январе?

Андрей ОгородникНет комментариев
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трансферы

Пандемия коронавируса вынуждает чиновников ФИФА рассматривать различные варианты для спасения команд от финансового кризиса.

Как сообщает The Telegraph, для того, чтобы большинство клубов имело возможность восстановится финансово, в ближайшее время будет рассмотрен вариант с продлением трансферного окна. Вместо 31 августа, когда в большинстве стран закрывается трансферное окно, будет предложено дать клубам возможность торговать своими игроками до 1 января.

Сообщается, что этот вариант будет предложен клубам в ближайшее время, причем, по последним данным, многим такая идея понравилась.

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Тэги: главноемежсезоньетрансферыФИФА
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