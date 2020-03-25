Вест Хэм летом выставит Ярмоленко на трансфер

Звезда сборной Украины Андрей Ярмоленко с большой долей вероятности летом сменит клубную прописку.

По информации Football.London, главный тренер лондонского “Вест Хэма” Дэвид Мойес не видит игроку места в составе на следующий сезон. Не предвещает игроку ничего хорошего и постоянные слухи о поиске “молотобойцами” нового вингера на правый фланг атаки.

Напомним, несмотря на хороший старт в текущем сезоне, Андрея Ярмоленко получил очередную травму из-за которой пропустил большую половину нынешнего сезона. В пятнадцати матчах он забил три гола.