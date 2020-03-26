Монако год назад предлагало Шахтеру 5 миллионов за Мудрика

Один из самых известных клубов Франции “Монако”, в прошлом сезоне имел серьезные планы на восходящую звезду донецкого “Шахтера” Михаила Мудрика.

Как сообщает «Футбол 24», талант “горняков” впечатлил скаутов “монегасков” своей игрой в Юношеской Лиге Чемпионов. Французский клуб был готов заплатить за юного полузащитника пять миллионов евро, но в последний момент отказался от своей идеи.

Напомним, в нынешнем сезоне Михаил Мудрик выступает за молодежную команду “Шахтера”. По последним слухам, летом игрок может перебраться в римскую “Рому”, главный тренер которой Паулу Фонсека высоко оценивает потенциал игрока.