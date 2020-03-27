Несенюк: Футболу со зрителями в Украине может не быть годами

Руководитель департамента “Динамо” по связям с общественностью Николай Несенюк оценил масштаб пандемии коронавирус в нашей стране. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не хочется в это верить, но несколько тысяч людей, пришедших в среду на “Олимпийский” посмотреть матч Кубка Украины, были, возможно, последними футбольными болельщиками на этой арене на следующие годы.

И билет на футбольный матч “Динамо” – “Александрия” 11 марта 2020-го станет впоследствии таким же музейным экспонатом, как билет на матч “Динамо” – ЦБЧА 22 июня 1941-го”, – пишет Несенюк на странице в Фейсбук.