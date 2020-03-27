Пятница, 27 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболНесенюк: Футболу со зрителями в Украине может не быть годами
Футбол

Несенюк: Футболу со зрителями в Украине может не быть годами

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Руководитель департамента “Динамо” по связям с общественностью Николай Несенюк оценил масштаб пандемии коронавирус в нашей стране. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Не хочется в это верить, но несколько тысяч людей, пришедших в среду на “Олимпийский” посмотреть матч Кубка Украины, были, возможно, последними футбольными болельщиками на этой арене на следующие годы.

И билет на футбольный матч “Динамо” – “Александрия” 11 марта 2020-го станет впоследствии таким же музейным экспонатом, как билет на матч “Динамо” – ЦБЧА 22 июня 1941-го”, – пишет Несенюк на странице в Фейсбук.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Защитник “Динамо”: Поехал в село к родителям

Кривцов: Тренируюсь вместе с сыном

На стадионе “Вереса” обрушилась трибуна (ФОТО)

Форвард “Динамо”: Кризис поможет клубу

Сергей Рафаилов
Стали известны причины ухода Рафаилова

Закрыть