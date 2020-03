Наставник “Шахтера”: Меня переполняет грусть

Главный тренер “Шахтера” Луиш Каштру очень соскучился за футболом. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Сегодня, если бы мир не изменился, мы должны быть вместе после очередной недели работы. Этого не произойдет, и меня переполняет грусть. Я скучаю за тренировкой, игрой, тренерским штабом, фанатами, администрацией и моим игрокам.

Скучаю с футболом – не могу жить без него. Скоро мы обязательно будем вместе. Передаю наилучшие пожелания Героям этого времени, всем профессионалам здравоохранения. Я мысленно с вами. Соблюдайте правила, берегите себя. Мы – “Шахтер!”, написал Каштру в інстаграмі.

Today, if the world hadn't changed, we were supposed to be together after another week of work. This will not happen and I feel deep sadness. I miss the training, the game, my staff, the fans, the administration and my players. I miss football, my fuel, I cannot live without it. Soon we will be together for sure. My best regards to the Heroes of this moment, all the healthcare professionals. My thoughts are with you. Follow the rules, take care. We are Shakhtar!

