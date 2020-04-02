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Футбол

“Карпаты” предлагают изменить лимит на легионеров в УПЛ

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор “Карпат” Ростислав Ящишин знает, как сделать чемпионат Украины лучшим. Сообщает сайт EURO.com.ua

“На встрече клубов УПЛ предложил бы частично пересмотреть регламент, в частности – вопрос легионеров. Учитывая тенденцию уменьшения зарплатных ведомостей в футбольном мире, возможно, есть смысл ввести правило питомцев – сделать более жестким лимит на легионеров, ввести больше воспитанников.

Хотя я тоже понимаю, что будут недовольные гранды, молодые клубы, академии и школы которых пока не могут выпускать большое количество качественных молодых исполнителей”, – сказал Ящишин.

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Напомним, сейчас в составе команды УПЛ на поле не может быть больше 7 легионеров.

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Источник: sportanalytic.com
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